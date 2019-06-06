Депутаты упростили получение гражданства для иностранцев, воюющих за Украину

Верховная Рада приняла Закон, который вносит изменения в законодательные акты относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. За закон № 3433 проголосовали 230 народных депутатов из необходимых 226.
Отмечается, что документом внесены изменения в Законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О гражданстве Украины».
В частности, изменениями в Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» определен термин «участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» относительно иностранцев и лиц без гражданства, оказывали практическую помощь подразделениям участвующих в антитеррористической операции.
Законом признано иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины находящимися на законных основаниях в стране и предоставлена возможность таким лицам получить вид на жительство на время участия, пока они защищают Украину.
Документом предусматриваются ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в страну-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.
Изменения в Закон «О гражданстве Украины» предусматривают норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности страны.
Отметим, что утром 6 июня под парламентом собрались представители «Национального корпуса» с требованием принять законопроект № 3433.
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