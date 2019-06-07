В Германии усиливают борьбу с нелегальным трудоустройством

Депутаты Бундестага ФРГ приняли законопроект об усилении мер по противодействию нелегальному трудоустройству. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Внесенный министром финансов Олафом Шольцом законопроект поддержали во время голосования в четверг, 6 июня, консерваторы из ХДС/ХСС, социал-демократы, а также правые популисты из «Альтернативы для Германии».
Принятый нормативный акт предусматривает увеличение финансирования специального отдела таможенной службы Германии — финансового контроля и противодействия нелегальному трудоустройству, отвечающий за борьбу с нелегальным практиками на рынке труда.
Предполагается, в частности, расширение штата сотрудников отдела к 2026 году с нынешних 7,6 тысячи до 10 тысяч и увеличение полномочий самого отдела.
Одно из важных нововведений — законопроект обязывает работодателей предоставлять работникам достойные условия проживания. Отныне этот пункт будет входить в так называемый минимума для трудоустройства, которого должен придерживаться работодатель.
Если сейчас служба имеет право проверить уплату налогов и отчислений в социальные фонды работодателем, а также проверку условий труда работников, то теперь чиновники будут осматривать еще и условия проживания рабочих.
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