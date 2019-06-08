Поезда по Крымскому мосту могут пустить раньше запланированного срока

Темпы строительства железнодорожных путей на Крымском мосту позволяют рассчитывать на запуск поездов раньше срока. Об этом заявил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«По железной дороге отставаний по срокам нет. Судя по тем темпам, которые идут, есть вероятность того, что поезда в Крым пойдут раньше срока», — сказал Аксенов.

По его словам, сейчас формируется расписание поездов. «Идет чисто системная работа, по крайней мере по возобновлению железнодорожного сообщения в рамках того, как это сейчас во всех субъектах РФ», — добавил Аксенов.

Открытие железнодорожного сообщения на Крымском мосту предполагалось в декабре 2019 года. Протяженность моста 19 км. В конце мая член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Дмитрий Ионин сообщил, что первые пассажирские поезда по мосту пойдут в Москву и Санкт-Петербург.

Автомобильное движение на мосту открылось 16 мая 2018 года.