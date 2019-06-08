Шоумен Притула пойдет в парламент по списку партии «Голос»

Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду по списку партии Святослава Вакарчука «Голос». Об этом он сообщил в субботу в видеообращении на Facebook.
«Я баллотируюсь в парламент по списку партии «Голос», — сказал шоумен.
«Если бы мне нравилось все, что происходит в украинской политике в последнее время, а сейчас и подавно, я бы, пожалуй, этого не делал. Выходить из собственной зоны комфорта — это не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям. И имея определенный кредит доверия от вас, я думаю, что я могу на это решиться», — пояснил он.
В то же время Притула сообщил, что попросил лидера партии Святослава Вакарчука поставить его на тридцатое место в списке, хотя тот предлагал включить его в первую десятку.
«Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать чуть более 10%. Это мое с вами соглашение. Я не против, я за, но это значит, что все вы, кто говорил мне „иди“, должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать. Если вы это сделаете, то поверьте, за меня вам в парламенте стыдно не будет», — заявил телеведущий.
Он добавил, что смог убедить Вакарчука включить в список еще ряд людей, однако не назвал их фа милий.
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