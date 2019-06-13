Совет США по географическим названиям поменял написание Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение заменить в международной базе написание названия столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv», сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Фейсбук.
«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение Посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с „Kiev“ на „Kyiv“ в международной базе», — говорится в сообщении посольства в среду вечером
Соответствующие изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.
«Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США», — подытожили в посольстве.
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