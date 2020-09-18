В МИД похвастались, что Википедия сменила написание столицы Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что интернет-энциклопедия «Википедия» сменила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv.
«Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы „Kiev“ во всемирной сети. Отныне „Википедия“ пишет Kyiv, а не Kiev!», — написал глава МИД на странице в Фейсбуке.
По его словам, сложность заключалась в том, что «Википедия» просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.
«Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали — в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках, чем „Kiev“. Это отличный результат длительных усилий многих людей», — подчеркнул министр.
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