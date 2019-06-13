Войти
Зеленский может встретиться с Трампом уже в августе
дружба народов
Зеленский может встретиться с Трампом уже в августе
США могут ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд
торговля
США могут ввести пошлины на китайские товары на $325 млрд

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

реформы
RSS

«Государство в смартфоне»: у Зеленского хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в онлайн

295
«Государство в смартфоне»: у Зеленского хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в онлайн

12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции «Государство в смартфоне». В нем приняли участие представители «Коалиции электронного государства», объединяющей 65 различных организаций и экспертов в области IT, сообщает пресс-служба президента.

К обсуждению также присоединился глава государства.

«Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры перед цифровой экономикой и электронным управлением», — сказал Зеленский.

«Уверяю, что лично буду „обращаться“ к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах», — заявил он.

По словам советника главы государства Михаила Федорова, переведение государственных услуг в онлайн поспособствует не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

«Наш план очень амбициозен. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере», — заявил он.
«Уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения — полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина», — добавил Федоров.

«Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IT-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне», — подчеркнул он.

Отметчается, что представители «Коалиции» предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации.

Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов).

Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов.

Все эти задачи будут включены в единый план действий. Зеленский заверил, что такие встречи будут регулярными.

Читайте также: У Зеленского рассчитывают запустить новую программу с МВФ в конце года

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции «Государство в смартфоне» с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобного. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Напомним, диджитализация и проект «государство в смартфоне» были одним из ключевых посылов Зеленского перед выборами президента.

Владимир Зеленский, государство в смартфоне
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 июня 2019
Среда, 12 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016