«Государство в смартфоне»: у Зеленского хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в онлайн

12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции «Государство в смартфоне». В нем приняли участие представители «Коалиции электронного государства», объединяющей 65 различных организаций и экспертов в области IT, сообщает пресс-служба президента.

К обсуждению также присоединился глава государства.

«Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры перед цифровой экономикой и электронным управлением», — сказал Зеленский.

«Уверяю, что лично буду „обращаться“ к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах», — заявил он.

По словам советника главы государства Михаила Федорова, переведение государственных услуг в онлайн поспособствует не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

«Наш план очень амбициозен. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере», — заявил он.

«Уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения — полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина», — добавил Федоров.

«Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IT-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне», — подчеркнул он.

Отметчается, что представители «Коалиции» предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации.

Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов).

Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов.

Все эти задачи будут включены в единый план действий. Зеленский заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции «Государство в смартфоне» с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобного. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Напомним, диджитализация и проект «государство в смартфоне» были одним из ключевых посылов Зеленского перед выборами президента.