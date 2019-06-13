«Государство в смартфоне»: у Зеленского хотят к 2024 году перевести 90% госуслуг в онлайн

12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции «Государство в смартфоне». В нем приняли участие представители «Коалиции электронного государства», объединяющей 65 различных организаций и экспертов в области IT, сообщает пресс-служба президента.
К обсуждению также присоединился глава государства.
«Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры перед цифровой экономикой и электронным управлением», — сказал Зеленский.
«Уверяю, что лично буду „обращаться“ к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах», — заявил он.
По словам советника главы государства Михаила Федорова, переведение государственных услуг в онлайн поспособствует не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.
«Наш план очень амбициозен. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере», — заявил он.
«Уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения — полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина», — добавил Федоров.
«Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского IT-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне», — подчеркнул он.
Отметчается, что представители «Коалиции» предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации.
Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов).
Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов.
Все эти задачи будут включены в единый план действий. Зеленский заверил, что такие встречи будут регулярными.
На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции «Государство в смартфоне» с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобного. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.
Напомним, диджитализация и проект «государство в смартфоне» были одним из ключевых посылов Зеленского перед выборами президента.
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