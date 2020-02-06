Зеленский заговорил о выборах в Украине с помощью смартфонов и интернета

Президент Украины Владимир Зеленский ставит цель перевести все отношения гражданина с государством в цифровую плоскость, в частности, голосование на президентских, парламентских и местных выборах.
«Вообще наша цель — сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять с помощью обычного смартфона и интернета. В частности, голосовать, и это наша мечта, и мы это сделаем, на президентских, парламентских или местных выборах. Это вызов, амбициозный, но достижимый», — сказал он во время презентации мобильного приложения «Дия» в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что «Государство в смартфоне» меняет отношение госструктур к гражданину, а гражданам экономит время, деньги и нервные клетки.
Президент указал, что на пути к цифровизации существуют такие препятствия, как устаревшее законодательство, сопротивление чиновников и недостаточные мощности интернета в стране.
«Но у нас есть самое главное — талантливые люди, которые умеют достичь цели, умеют достичь изменений. Говорят, что для этого нужна еще политическая воля. У меня есть воля. А значит, у нас будет е-страна», — подчеркнул Зеленский.
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