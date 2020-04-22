Шмыгаль хочет за три года оцифровать 100 государственных услуг

Правительство намерено привлечь до 6 млн украинцев к программе развития цифровых навыков до 2022 года.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-презентации цифровых паспортов в мобильном приложении «Дія», сообщает Укринформ.

«У нас есть четкое понимание, что если мы хотим преодолеть коррупцию — нам нужно создать такие условия, чтобы она стала просто невозможной. Поэтому в плане правительства четко указано, что до 2024 года мы должны обеспечить граждан возможностью 100% государственных услуг и сервисов получать онлайн», — сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство планирует привлечь до 6 млн украинцев к программе развития цифровых навыков.

По его словам, привлечь к программе намерены граждан от 35 до 65+, проживающих в регионах. Задача на ближайшие три года — оцифровать 100 государственных услуг.

Шмыгаль отметил, что при разработке Государственного веб-портала государственных услуг «Дія» уже доступны первые социально важные онлайн-услуги для граждан и ряд приоритетных услуг для бизнеса.

«С помощью портала можно начать бизнес, оформить ряд лицензий, разрешений либо получить выписки из реестров. Всего на портале сейчас реализовано 27 публичных услуг онлайн», — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что цифровизация — это прежде всего о восстановлении доверия к государственным институтам.