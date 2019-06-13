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У Зеленского рассчитывают запустить новую программу с МВФ в конце года

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У Зеленского рассчитывают запустить новую программу с МВФ в конце года

Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на 3-4 года, сообщил замглавы Администрации президента (АП) Алексей Гончарук в интервью «НВ. Бизнес».

«Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3−4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия», — сказал он.

«В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень», — добавил замглавы АП.

Гончарук отметил, что для новой программы есть хорошие стартовые условия: в течение последних 14 кварталов экономика растет стабильно, хотя и не стремительно, наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов, а также улучшение показателей в рейтинге Doing Business.

По словам замглавы АП, обязательства Украины в рамках программы с Фондом должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только МВФ, но и всех системных инвесторов.

«Чтобы Украина была прогнозируемой для партнеров страной, которая сотрудничает с международными институтами, которой доверяют, ... необходимо выполнять взятые на себя обязательства, а не разрабатывать экзотические сценарии», — сказал Гончарук.

По его мнению, условия хорошо подготовленной программы МВФ можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать «Восточноевропейским тигром».

«Но для этого нам надо летом и осенью очень хорошо поработать для сохранения финансовой стабильности. У нас отличная команда, конструктивный рабочий контакт с Национальным банком Украины и Министерством финансов. Поэтому все необходимое у нас для этого есть», — отметил замглавы АП.

Он подчеркнул, что сейчас нужно быть очень осторожными с любыми предпринятыми шагами, которые могут привести к нестабильности, непониманию со стороны международных партнеров, или привести к потере поступлений в государственный бюджет.

Комментируя возможную замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, против чего возражает МВФ, Гончарук заявил, что это часть предвыборной программы президента, поэтому позиция Администрации — работать на скорейшее его внедрение.

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«Для меня это лишь вопрос времени введения и отдельных деталей. Ввести его с начала 2020 года уже почти невозможно, но это не значит, что этот вопрос нужно откладывать в долгий ящик», — сказал замглавы АП.

Напомним, что миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

МВФ, Алексей Гончарук
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