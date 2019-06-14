Сара Сандерс покидает пост пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Она особенный человек с необыкновенными талантами, который проделал невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса», — пишет Трамп.

Сандерс занимала пост пресс-секретаря Белого дома с 2017 года, сменив своего предшественника Шона Спайсера.