Порошенко уже хочет в коалицию с Зеленским

Лидер партии «Европейская солидарность», пятый президент Украины Петр Порошенко надеется, что в будущем парламенте его команде удастся объединиться с пропрезидентской фракцией «Слуга народа», чтобы идти в Европейский Союз и НАТО.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает Интерфакс-Украина.
«Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос ведущего, будет ли альянс в будущем парламенте команд Порошенко и Владимира Зеленского.
Он отметил, что в 2023 году Украина должна подать заявление на вступление в ЕС и выразил надежду, что в бюджете ЕС на 2028 — 2035 годы будут предусмотрены средства на вступление Украины в ЕС.
В то же время Порошенко подчеркнул, что «Европейская солидарность» никогда не пойдет на союз «с пятой колонной Януковича, с политичными силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются привести к нам в дом «Русский мир».
Отметим, что в «Слуге народа» неоднократно заявляли, что партия Зеленского не воспринимает ни одну из «старых политсил» в качестве своего союзника.
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