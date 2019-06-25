Стало известно имя нового пресс-секретаря Белого дома

Новым пресс-секретарем Белого дома вместо уходящей с этого поста Сары Сандерс станет нынешний официальный представитель первой леди США Меланьи Трамп — Стефани Гришэм. Об этом первая леди написала во вторник на своей странице в сети Twitter.

«Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома», — заявила она.

Сандерс занимала пост пресс-секретаря Белого дома с 2017 года, сменив своего предшественника Шона Спайсера.