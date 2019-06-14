Украинцы поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС и НАТО

Около 70% украинских граждан готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Евросоюз и немного более половины — за вступление в НАТО.
Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», обнародованные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу.
68,1% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 17,1% были бы против, 5,9% не принимали бы участие в референдуме, 8,9% отказались или не знали ответа на вопрос.
51,1% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,4% проголосовали бы против, 7,4% не участвовали бы в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.
При этом 35,8% респондентов считают, что Украина должна иметь собственный путь развития и опираться исключительно на свои ресурсы. 31,7% высказываются за необходимость добиваться членства в Европейском Союзе, 15,9% склоняются к тому, что Украине нужна как интеграция в ЕС, так и развитие тесных отношений с соседними странами на востоке.
Только 12,5% граждан высказываются за необходимость восстановить дружественные отношения с Россией и странами СНГ. 0,3% выбрали «другое». 3,9% не знали ответа на вопрос или отказались отвечать.
Исследование проводилось 29 мая — 6 июня.
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