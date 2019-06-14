Треть украинцев не верят в реальность «российской угрозы»

Более половины украинцев считают реальной угрозу от российского агрессора, но треть опрошенных социологами — думают, что она скорее слишком преувеличена.

Об этом свидетельствуют данные совместного опроса центра «Социс» и Комитета избирателей Украины, проведенного с 29 мая по 6 июня.

Респондентам был задан вопрос «К какому из этих утверждений вы склоняетесь больше?» и предложено три варианта ответа.

Согласно исследованию, 55,9% опрошенных выбрали вариант «Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины продолжает быть реальной». 31,9% остановились на ответе «Угроза от Путина и России для независимости и территориальной целостности Украины скорее слишком преувеличена». 12,3% респондентов отказались от ответа или не знали, что выбрать.

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня.