Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал Минские соглашения базой для сохранения санкций Евросоюза. По его словам, единственное, что мешает соглашениям — отсутствие политической воли России выполнять их. Об этом он заявил на слушаниях в Сенате на тему «Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность РФ», передает «Укринформ».
«Очень важно, чтобы Минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого», — подчеркнул дипломат.
По его словам, Минские соглашения содержат общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.
«Прекращение огня, отвод вооружения, обеспечения гуманитарного доступа — все эти вещи необходимы для принятия решений», — добавил он.
Спецпредставитель США подчеркнул, что «Минску» не хватает только одного — политической воли со стороны Кремля, который отрицает свою ответственность в этом процессе.
«Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели», — сказал Волкер.
Напомним, что Волкер намерен в течение ближайших недель посетить Киев — это визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и Соединенных Штатов в Вашингтоне.
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