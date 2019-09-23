Волкер советует Украине налаживать прямые контакты с Россией

Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне. В интервью интернет-изданию «Гордон» он заявил, что видит в таком подходе «потенциальную выгоду» для Киева.
В ходе беседы Волкеру был задан вопрос, насколько верна озвученная недавно некоторыми политиками идея о том, что готовящаяся встреча в «нормандском формате» может не оправдать возлагаемых на нее президентом Владимиром Зеленским надежд, так как, по сути, он будет на ней одновременно противостоять трем лидерам — Владимиру Путину, Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель.
«Лично я не верю, что президент Макрон или канцлер Меркель настроены против Украины, — сказал в ответ американский дипломат. — Вовсе не уверен, что данная характеристика вообще точна. Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией».
По словам Волкера, это не значит, что такие контакты не могут сопровождаться другими форматами. «Нормандский формат» также подходит, — продолжал он. — Однако состоявшийся недавно обмен произошел в результате прямого контакта между президентом Путиным и президентом Зеленским. Они делегировали этот вопрос своим помощникам, и решение стало возможным. То есть свои преимущества прямого контакта. Но все должно быть в контексте«.
Он также заявил, что в реализации минских соглашений заинтересована сама Украина.
«Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине», — сказал он.
Для этого, по его словам, необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных групп, «после чего и у Украины появляются некоторые обязательства».
«Местные выборы, особый статус для территории, амнистия. Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине», — добавил Волкер.
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