Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем он сам. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления перед сторонниками в Орландо (Флорида). 19 июня президент США объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.

Трамп заявил, что укрепил вооруженные силы и ввел антиросийские санкции, а также предоставил европейским странам альтернативные источники поставок энергоносителей, что «создало очень серьезную конкуренцию» для Москвы.

«Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп», — отметил он, добавив, что представителей демократической партии США Россия не волнует, «их волнует только государственная власть».

Следующие, 59-е выборы президента состоятся в США в ноябре 2020 года.