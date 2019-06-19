Войти
Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений
позиция
Волкер объяснил, в чем ценность Минских соглашений
Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией
дружба народов
Трамп заявил о своей жесткости в отношениях с Россией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Суд рассмотрит иск УПЦ к Минкульту о незаконной регистрации ПЦУ

213
Суд рассмотрит иск УПЦ к Минкульту о незаконной регистрации ПЦУ

Киевский суд рассмотрит иск Украинской Православной Церкви к Министерству культуры о незаконной регистрации Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный юридический отдел УПЦ, Окружной административный суд города Киева 18 июня открыл производство по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви к Министерству культуры Украины и Государственному регистратору КП «Центр правовой помощи и регистрации» о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра Православной Церкви Украины.

В УПЦ поясняют, что при регистрации новой церковной структуры Украины «были допущены существенные нарушения законодательства Украины», в связи с чем ее регистрация и соответствующая запись в Едином государственном реестре должны быть отменены.

«Сейчас Киевской митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут совершаться другими участниками такого судебного процесса», - отмечают в юротделе УПЦ.

Читайте также: Зеленский уедет с Банковой – там будет художественный музей

Как сообщалось, 30 января Государственным регистратором КП «Центр правовой помощи и регистрации» была проведена регистрация религиозного центра Православной Церкви Украины с наименованием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)». Как отметил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, у новообразованной церковной структуры «нет оснований называться Киевской митрополией Украинской Православной Церкви не только потому, что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991 года, но и потому, что первичный правоустанавливающий документ Томос, который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия - «Православная Церковь Украины» (ПЦУ) и «Святейший Церковь Украины» (СЦУ).

УПЦ, ПЦУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 19 июня 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кому должен мир?

Когда мы под предлогом «все страны живут в долг» так же накапливаем кредиты, то забываем учесть, что эти страны одновременно являются кредиторами. Более того, что у каждой страны своё уникальное положение, которое нам мягко говоря недостижимо. Уже молчу про целевое использование этих кредитов. И нам, чтобы брать их за пример, то нужно как минимум достичь того же уровня. Чтобы сидеть и ничего не делать, нужно очень высоко сидеть.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О роли социокультурных факторов в развитии экономики

Если бы мне пришлось выбирать режим, я предпочел бы быть свободным человеком в деградирующей экономике, которая «падает стремительным домкратом» (что сейчас и происходит), чем жить при таком правителе, как Сталин. Но качественное и стабильное развитие экономики в «наших краях», с моей точки зрения, возможно лишь при технократической тирании. И сделать это можно было только «сверху», потому что иным образом в обозримые исторические сроки изменить менталитет и социокультурные особенности народов нереально - подобные эволюционные преобразования длятся веками.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как добиться устойчивых темпов роста экономики

В конце мая были опубликованы два прогноза касательно роста ВВП Украины в 2019 году. Прогноз Всемирного банка и консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли указывают на ожидания экономического роста в этом году на уровне 2,7%. То есть, до прошлогоднего уровня роста ВВП (3,3%) мы не дотягиваем 0,6 процентных пункта. Темпы экономической динамики порой принимают инерционный характер, поэтому прогнозы снижения темпов роста ВВП настораживают. Что же делать для слома этой негативной тенденции?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016