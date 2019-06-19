Суд рассмотрит иск УПЦ к Минкульту о незаконной регистрации ПЦУ

Киевский суд рассмотрит иск Украинской Православной Церкви к Министерству культуры о незаконной регистрации Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный юридический отдел УПЦ, Окружной административный суд города Киева 18 июня открыл производство по иску Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви к Министерству культуры Украины и Государственному регистратору КП «Центр правовой помощи и регистрации» о незаконности проведения государственной регистрации религиозного центра Православной Церкви Украины.

В УПЦ поясняют, что при регистрации новой церковной структуры Украины «были допущены существенные нарушения законодательства Украины», в связи с чем ее регистрация и соответствующая запись в Едином государственном реестре должны быть отменены.

«Сейчас Киевской митрополией Украинской Православной Церкви совершаются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут совершаться другими участниками такого судебного процесса», - отмечают в юротделе УПЦ.

Как сообщалось, 30 января Государственным регистратором КП «Центр правовой помощи и регистрации» была проведена регистрация религиозного центра Православной Церкви Украины с наименованием «Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)». Как отметил глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, у новообразованной церковной структуры «нет оснований называться Киевской митрополией Украинской Православной Церкви не только потому, что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991 года, но и потому, что первичный правоустанавливающий документ Томос, который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия - «Православная Церковь Украины» (ПЦУ) и «Святейший Церковь Украины» (СЦУ).