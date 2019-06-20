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Молдавский олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон через Украину

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Молдавский олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон через Украину

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон. Об этом сообщил в ходе брифинга вице-премьер, глава МВД республики Андрей Нэстасе.

«По данным следствия, Плахотнюк покинул Молдову 14 июня на автомобиле „Мерседес“, через Приднестровье, воспользовавшись тем, что граница не контролируется молдавскими пограничниками в полном объеме. В Одессе он сел на частный самолет и перелетел в другой город Украины, откуда отправился в Лондон», — сказал Нэстасе.

По его словам, Плахотнюк «побоялся воспользоваться частным самолетом, который ждал его в кишиневском аэропорту». «Вероятно, из-за страха, что его могут остановить или помешать», — пояснил министр.

То, что Плахотнюк находится в одной из европейских стран, подтвердил и вице-председатель ДПМ, бывший спикер парламента Андриан Канду. Он рассказал, что олигарх опасается за себя и близких и уехал из Кишинева, чтобы обеспечить их безопасность.

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В Молдове тем временем парламент учредил комиссию по расследованию попытки госпереворота, предпринятого ДПМ. Генпрокуратура в ближайшее время рассмотрит запрос главы МВД об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют «в узурпации власти» и других преступлениях.

Молдова, Владимир Плахотнюк
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Комментарии (1)
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Иван Волков
Иван Волков 29 минут назад

Я так думаю, что Молдова скоро вообще уйдет с орбиты росийского влияния. И правльно сделает

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