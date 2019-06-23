Полиция задержала 9 человек на Марше равенства

В Киеве полицейские задержали 9 человек, которые готовили провокации на Марше равенства. Как сообщает полиция Киева, по факту их действий начато уголовное производство.

«Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что возраст злоумышленников — от 18 до 48 лет.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительному правовой квалификации ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству).

Задержанным грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что на акцию против Марша равенства в воскресенье планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников «КиевПрайда» и представителей полиции.