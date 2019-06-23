Марсоход Curiosity обнаружил признаки жизни в атмосфере Марса

Марсоход NASA Curiosity обнаружил в атмосфере Марса «высокое содержание метана», которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.
По ее данным, образцы воздуха на Марсе были взяты в среду, а уже в пятницу ученые NASA, проведя ряд экспериментов, установили, что речь идет о высоком содержании в воздухе метана, который может служить газом-биомаркером. При этом официально об открытии до сих пор объявлено не было.
«Учитывая этот удивительный результат, мы реорганизовали график на выходные, чтобы провести дополнительные исследования», — приводит газета слова одного из исследователей NASA, содержащиеся в корпоративном письме, попавшем в распоряжение издания. The New York Times отмечает, что их результаты могут быть получены уже в понедельник.
Ранее сообщалось о том, что Curiosity фиксировал в атмосфере Марса сезонные изменения содержания метана. При исследованиях кратера Гейл диаметром 154 км марсоход дважды — в июне 2013 года и в период с конца 2013 по начало 2014 года фиксировал изменения содержания метана в атмосфере. Метановый «пик» в июне 2013 года подтвердила и аппаратура автоматической станции Mars Express Европейского космического агентства. Хотя метан может образовываться при различных геологических процессах, но в атмосфере Земли большая его часть образовалась в результате жизнедеятельности микробов и других организмов.
Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла.
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