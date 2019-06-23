В столице перекрыли центральные улицы из-за КиевПрайда

В Киеве перекрыто несколько центральных улиц в связи с проведением 23 июня Марша равенства «КиевПрайд 2019». Проведение Марша равенства «Киевпрайд 2019» запланировано на 10 часов.

Участники марша будут собираться возле Национальной оперы, деталей маршрута не сообщают в целях безопасности. В связи с этим в полиции предупреждали, что в Киеве ограничат движение по центральным улицам города путем проведения марша. До 18:00 23 июня в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.

23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции «Площадь Льва Толстого» и «Дворец Спорта» (электропоезда будут проходить их без остановок). До окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метрополитена «Театральная» (будет работать в режиме пересадочного узла). 23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Тем временем в парке им. Т. Шевченко проходит акция против однополых браков. Организаторами мероприятия выступают «Всеукраинская стража на защите семей и детей», «Правый сектор», ОУН.

Со сцены, которую установили напротив красного корпуса университета Шевченко, раздаются патриотические песни. Около полусотни участников мероприятия держат плакаты с надписями «Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности», «Нет — греху».

Также подобная акция проходит возле дома учителя.