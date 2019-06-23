В столице перекрыли центральные улицы из-за КиевПрайда

В Киеве перекрыто несколько центральных улиц в связи с проведением 23 июня Марша равенства «КиевПрайд 2019». Проведение Марша равенства «Киевпрайд 2019» запланировано на 10 часов.
Участники марша будут собираться возле Национальной оперы, деталей маршрута не сообщают в целях безопасности. В связи с этим в полиции предупреждали, что в Киеве ограничат движение по центральным улицам города путем проведения марша. До 18:00 23 июня в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Владимирская, ул. Льва Толстого, ул. Тарасовская, ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.
23 июня с начала работы метрополитена до окончания мероприятий закроют на вход/выход станции «Площадь Льва Толстого» и «Дворец Спорта» (электропоезда будут проходить их без остановок). До окончания мероприятий 23 июня на вход/выход закроют также станцию метрополитена «Театральная» (будет работать в режиме пересадочного узла). 23 июня возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.
Тем временем в парке им. Т. Шевченко проходит акция против однополых браков. Организаторами мероприятия выступают «Всеукраинская стража на защите семей и детей», «Правый сектор», ОУН.
Со сцены, которую установили напротив красного корпуса университета Шевченко, раздаются патриотические песни. Около полусотни участников мероприятия держат плакаты с надписями «Пропаганда гомосексуализма является угрозой национальной безопасности», «Нет — греху».
Также подобная акция проходит возле дома учителя.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016