Марш равенства в Киеве прошел без эксцессов

Организаторы Марша равенства в Киеве заявляют, что мероприятие в воскресенье завершилось без каких либо происшествий.
«Марш равенства успешно завершился без каких-либо эксцессов. У нас были контрдемонстрации, но полиция выполнила свою работу, и марш прошел безопасно и комфортно для участников и участниц», — сказала на брифинге после Марша исполнительный директор ОО «КиевПрайд» Руслана Панухник, передает Интерфакс-Украина.
По предварительным подсчетам, в Марше приняло участие более 8 тыс. участников, рассказала она.
К мероприятию присоединились ряд депутатов Верховной Рады и украинских общественных деятелей, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и другие.
При этом Панухник отметила, что во время шествия марш менял свой маршрут из-за возможных демонстраций и акций противников.
«Мы довольны сотрудничеством с полицией», — констатировала исполнительный директор организации.
Среди прочего, она отметила, что информации о пострадавших на данный момент нет. «Но я думаю, что их не было», — уверена Панухник.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016