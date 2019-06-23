Марш равенства в Киеве прошел без эксцессов

Организаторы Марша равенства в Киеве заявляют, что мероприятие в воскресенье завершилось без каких либо происшествий.

«Марш равенства успешно завершился без каких-либо эксцессов. У нас были контрдемонстрации, но полиция выполнила свою работу, и марш прошел безопасно и комфортно для участников и участниц», — сказала на брифинге после Марша исполнительный директор ОО «КиевПрайд» Руслана Панухник, передает Интерфакс-Украина.

По предварительным подсчетам, в Марше приняло участие более 8 тыс. участников, рассказала она.

К мероприятию присоединились ряд депутатов Верховной Рады и украинских общественных деятелей, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс, посол Канады в Украине Роман Ващук и другие.

При этом Панухник отметила, что во время шествия марш менял свой маршрут из-за возможных демонстраций и акций противников.

«Мы довольны сотрудничеством с полицией», — констатировала исполнительный директор организации.

Среди прочего, она отметила, что информации о пострадавших на данный момент нет. «Но я думаю, что их не было», — уверена Панухник.