Досрочные выборы проигнорировали 94% партий

В Комитете избирателей Украины подсчитали, что 94% зарегистрированных в стране политических партий проигнорировали внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщил аналитик КИУ Денис Рыбачок на пресс-конференции в четверг, сообщает Укринформ.

«94% зарегистрированных украинских партий выборы проигнорировали. Согласно данным Центральной избирательной комиссии участие в выборах принимает 21 политическая партия, выдвинувшая свои избирательные списки по многомандатному округу. При этом я хотел бы подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 352 политические партии. То есть, всего 21 партия из 352 выдвинула кандидатов по многомандатному округу », - рассказал аналитик.

Он напомнил, что в выборах в парламент в 2014 году участвовали 29 партий, а в 2012-м — 22 партии.

Однако, по словам аналитика, в соответствии с законом «О политических партиях в Украине» в случае, если политическая партия в течение 10 лет не выдвигает кандидатов на выборах Президента или народных депутатов, это является основанием для аннулирования ее регистрационного свидетельства.

«То есть, по результатам этих выборов Минюст должен пересмотреть еще раз список политических партий и посчитать, сколько из них существуют только на бумаге и участия в выборах не принимают. Я думаю, что регистрация нескольких десятков партий должна быть аннулирована, так как они не участвуют в выборах», — отметил Рыбачок.