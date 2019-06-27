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Досрочные выборы проигнорировали 94% партий

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Досрочные выборы проигнорировали 94% партий

В Комитете избирателей Украины подсчитали, что 94% зарегистрированных в стране политических партий проигнорировали внеочередные выборы в Верховную Раду.
Об этом сообщил аналитик КИУ Денис Рыбачок на пресс-конференции в четверг, сообщает Укринформ.

«94% зарегистрированных украинских партий выборы проигнорировали. Согласно данным Центральной избирательной комиссии участие в выборах принимает 21 политическая партия, выдвинувшая свои избирательные списки по многомандатному округу. При этом я хотел бы подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день в Украине официально зарегистрировано 352 политические партии. То есть, всего 21 партия из 352 выдвинула кандидатов по многомандатному округу », - рассказал аналитик.

Он напомнил, что в выборах в парламент в 2014 году участвовали 29 партий, а в 2012-м — 22 партии.

Однако, по словам аналитика, в соответствии с законом «О политических партиях в Украине» в случае, если политическая партия в течение 10 лет не выдвигает кандидатов на выборах Президента или народных депутатов, это является основанием для аннулирования ее регистрационного свидетельства.

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«То есть, по результатам этих выборов Минюст должен пересмотреть еще раз список политических партий и посчитать, сколько из них существуют только на бумаге и участия в выборах не принимают. Я думаю, что регистрация нескольких десятков партий должна быть аннулирована, так как они не участвуют в выборах», — отметил Рыбачок.

КИУ, досрочные выборы
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