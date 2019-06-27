В Украину наконец идет похолодание

В пятницу, 28 июня, в Украине, кроме юга и запада, будут идти дожди и грозы, температура воздуха на большей части территории снизится до 23°, только на юге и востоке будет достигать +29°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
«28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Характер погоды изменится: ощутимо снизится температура ночью до 11-16°, днем до 18-23°, на юге и востоке страны ночью до 15-20°, днем 24-29°», — говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, ночью в южной и восточной части, днем на всей территории, кроме юга и запада, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.
В период 29-30 июня в Украине будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается, лишь днем 29 июня в северных, восточных, центральных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-12 м/с, 29 июня местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 9-14°, в Карпатах, местами на востоке и северо-востоке 4-9°, днем 29 июня 17-22°, 30 июня 20-25°, в западных областях 24-29°.
Первый день июля пройдет без осадков, а 2 июля в Украине, кроме юга, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-18°, днем 25-31°, 1 июля на западе, 2 июля на юге до 33°; 1 июля в восточных областях ночью 8-13°, днем 20-25°.
В период 3-4 июля преимущественно будет без осадков, температура ночью 12-18°, днем 22-27°.
А вот 5 июля в Украине, 6 июля на Левобережье, 7 июля в западных и северных областях синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 9-15°, днем 19-25°.
В Киеве 28 июня температура снизится ночью до 14-16°, днем 19-21°. Ночью будет без осадков, днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
На территории Киевской области в День Конституции столбики термометров покажут ночью 11-16°, днем 18-23°. Ночью осадков не предвидится, однако днем будет идти кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
В последние выходные июня в Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, лишь днем 29 июня возможны отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, 5-12 м/с, 29 июня местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°; днем 29 июня 17-22°, 30 июня 20-25°.
Первого июля синоптики осадков в столице и регионе не прогнозируют, а 2 июля местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016