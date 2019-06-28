Трамп и Меркель поговорили про реформы в Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония) и обсудили, в частности, поддержку экономических реформ в Украине.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
«Сегодня президент встретился с канцлером Германии Меркель для обсуждения широкого круга вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель, и поддержку экономических реформ в Украине», — сказано в сообщении.
Также стороны рассмотрели текущие переговоры с Китаем и установления справедливых условий для глобальной торговли, добавили в Белом доме.
«Она фантастический человек, фантастическая женщина. И я рад быть ее другом», — сказал президент США и пожал руку Меркель перед переговорами, пишет Handelsblatt.
Трамп похвалил торговлю между двумя странами.
Меркель заявила, что ее встреча с президентом США будет охватывать широкий круг вопросов, в частности торговлю, инвестиции, Западную Африку, борьбу с терроризмом и Иран.
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