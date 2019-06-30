ЦИК придется изменить очередность размещения политических сил в бюллетене

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует на совещании уполномоченных представителей партий в воскресенье рассмотреть вопрос очередности размещения политических сил в избирательном бюллетене, сообщила пресс-служба ЦИК.
«30 июня в 12:00 в Комиссии состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, на которую приглашаются уполномоченные представители политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса», — говорится в сообщении.
Как отмечается, совещание связано с постановлением Верховного Суда от 29 июня 2019 года, по которому ЦИК была вынуждена зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах.
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