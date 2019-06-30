ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов от партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, сообщила гражданская сеть «Опора».

«Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии „Рух новых сил Михеила Саакашвили“, а также представителя этой партии в Центральной избирательной комиссии», — говорится в сообщении.

Кроме того, это также подтвердил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

«Нас таки зарегистрировали! Идем до конца! До победы!», — написал он на своей странице в Фейсбук.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно участия партии «Рух новых сил» Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которое отменяет постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.