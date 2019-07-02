Чуть более 600 крымчан проголосуют на выборах в Раду

По состоянию на 2 июля 638 жителей незаконно аннексированного Крыму и города Севастополь воспользовались правом временно изменить место голосования на досрочных выборах Верховной Рады, которые состоятся 21 июля. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

В частности, об изменении места голосования сообщили 516 жителей Крыма и 122 — Севастополя. Больше всего людей из оккупированного полуострова хотят проголосовать в Киеве (203 и 31 соответственно).

Также об изменении места голосования заявили 8086 жителей Донецкой области (2013 избирателей хотят проголосовать в Донецкой области, но по другим адресам, 1895 — в Киеве) и 4362 избиратели из Луганской области (среди них большинство планирует голосовать в Киеве — 1012, в Луганской области по другим адресам — 918).

Всего по состоянию на 2 июля услугой временного изменения места голосования воспользовались 32 403 граждан. Среди них за границей на выборах 21 июля планируют голосовать 904 человека.

В Госреестре обращают внимание, что заявление о временном изменении места голосования необходимо подать не позднее чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, то есть до 15 июля 2019 года включительно.