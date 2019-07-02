Полиция изъяла 400 килограмм кокаина

Украинские правоохранители разоблачили деятельность международного синдиката, который поставлял наркотики из Латинской Америки в Западную Европу и изъяли 400 килограммов кокаина. Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Украинская правда.

«Проведен ряд задержаний и более десятка обысков. В результате этого изъято 400 килограммов кокаина, чистота которого по заключению составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 миллионов долларов США», — сказал он.

По словам Князева, 19 июня были задержаны первые трое участников преступной схемы — граждане Украины, которые по оперативной информации причастны к транспортировке и реализации наркотиков.

Председатель Нацполиции пояснил, что после обысков правоохранители изъяли первую партию наркотических средств — 270 килограммов, но «не выходили на брифинг, потому что понимали, что это не все участники преступной группы».

«И 1 июля другая часть преступников появилась в поле зрения Нацполиции: они прилетели в Украину и мы изъяли в два этапа — 70 и 60 килограммов — в транспортных средствах и нескольких местах складирования на территории Киева», — отметил Князев.

По его словам, сейчас задержаны 6 участников синдиката, среди них есть также граждане Нидерландов и Великобритании.