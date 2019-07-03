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Кавылин Алексей Анатольевич

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Начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области. Советник налогового и таможенного дела І ранга.

Алексей Кавылин родился 20 января 1984 года.

Имеет три высших образования:

- Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко (магистр в области менеджмента инновационной деятельности);

- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа (специальность «Газонефтепроводы и газонефтехранилища»);

- Национальная академия государственного управления при Президенте Украины (магистр государственного управления).

Учился по программе «Управление публичными финансами» в Harvard Kennedy School (Бостон, США).

Кандидат политических наук. Тема диссертации «Інституціоналізація політичної участі молоді в сучасній Україні».

Карьера

2003 – ведущий специалист ООО «КПСМ-консалтинг» (диагностика трубопроводных транспортных систем).

2004-2006 - помощник заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

С 2006 по 2008 гг. занимал руководящие должности в коммерческих структурах. 

С 2009 года - член наблюдательного совета корпорации ЧАО «Мостострой». С 2013 года – член наблюдательного совета консорциума НПО «Укргидроэнергострой».

В 2014 году присоединился к реформированию налоговой системы Украины, работая заместителем директора Департамента координации нормотворческой и методологической работы по вопросам налогообложения Министерства доходов и сборов Украины.

С апреля 2014 года и.о. начальника Главного управления Министерства доходов и сборов в Запорожской области. С сентября 2014 года - начальник Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Запорожской области.

С октября 2016 года - руководитель Главного управления ГФС в Киевской области.

Как государственный служащий значительное внимание уделяет улучшению имиджа фискальной службы, работает над построением прозрачной системы сотрудничества и взаимодействия с общественностью, бизнесом и СМИ. Демонстрирует открытость и готовность к диалогу. Поддерживает молодежные, общественные и научные инициативы.

Читайте: На Киевщине увеличилось количество налогоплательщиков

Награды

В 2016 году был награжден медалью «За развитие Запорожского края» и орденом III степени «За добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в социально-экономическое развитие Запорожской области».

Доходы, имущество

Информация о движимом и недвижимом имуществе содержится в Декларации об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера.

Читайте: Налогоплательщикам Киевщины возместили с начала года более 760 млн гривен НДС

налоговая, Алексей Кавылин, биография
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