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Налоговая полиция фабрикует новое дело против «Софт Оил», - владелец компании

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Налоговая полиция фабрикует новое дело против «Софт Оил», - владелец компании

Налоговая полиция открыла новое сфабрикованное дело против компании «Софт Оил». По мнению юристов, это очередная попытка рейдерской атаки на драгоценный груз стоимостью 7 млн долларов. Об этом сообщают «Подробности-ТВ».

«Буквально на прошлой неделе я был на допросе. Суть дела заключается в том, что я якобы у самого себя украл масло. На сегодняшний день за мной постоянно следят. Получаю угрозы в свой адрес. За этим стоит Сергей Пеньков (первый замглавы Днепропетровской ДФС — ред.)», — сообщил журналистам директор компании «Софт Оил» Дмитрий Олейник.

В мае в порту Николаева танкерами доставили 11 500 тонн базового масла, стоимостью более 7 млн долларов. Импортировала масло днепровская компания «Софт Оил». Как отмечают адвокаты «Софт Оил», масло принадлежит компании и никуда не выбывало из ее собственности компании. Поэтому, даже события, как уголовного преступления не произошло, и что расследовать в данном случае — неизвестно.

«Ни компания „Софт Оил“, ни ее владельцы, ни руководители, ни бывшие владельцы — никто не обращался в прокуратуру с заявлением о совершении этого преступления, так как его не было совершено. Пострадавших в данном уголовном производстве нет. Но прокуратура и налоговая милиция упорно продолжают в данном случае что-то расследовать», — отметил адвокат Андрей Слюсарь.

Как отмечают журналисты, несмотря на выигранные судебные процессы, компания «Софт Оил» не может получить доступ к импортируемому базовому масла, которую предприятие закупило полгода назад. Напомним, тогда днепровские налоговики арестовали груз.

Более того, в июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали почти месяц. Вскоре журналисты выяснили: организовал похищение первый заместитель начальника Главного управления ДФС в Днепропетровской области Сергей Пеньков, который сам обмолвился об этом в эфире общенационального телеканала.

«Мы могли его куда-то вывезти, закрыть в подвале. Но понимаем, что завтра это будет разворот по нас, что мы его там плохо удержали. Поэтому просто селим его на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет», — заявил тогда Пеньков.

Как отметил общественный Бондарчук, несмотря на акции протеста со стороны активистов, Пеньков продолжает занимать свою должность.

«Он, возможно подал, или подавал документы на участие в конкурсах Службы безопасности Украины. Это также свидетельствует о том, что он в схеме в системе, и пока он сидит на рычагах и может определенным образом управлять эту ситуацию, или активно в ней участвовать — блокировать деятельность предприятия — до тех пор и беспорядок. Правоохранительные органы, в том числе, контролирующие, — совершенно блокируют своим бездействием и слабым желанием разобраться в ситуации активности», — отметил Бондарчук.

Как отмечают журналисты, свою позицию компания «Софт Оил» неоднократно доказывала в судах. Окончательным решением Николаевского апелляционного суда установлено, что в действиях директора компании не было правонарушения. Решением Октябрьского районного суда г. Днепра подтверждена незаконность обыска и изъятия масла, проведенного налоговой милицией, но до сих пор никто не наказан. Почему Государственное бюро расследований, которое могло бы установить справедливость в ситуации, медлит — вопрос риторический.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 рок одного из руководителей компании, Кирилла Суворова похитили и насильно удерживали почти месяц сотрудники Днепропетровской налоговой милиции. «Нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали „помощь“ в решении проблемы с существенную благодарность. Но я отверг такой формат решения проблемы и жестко требую вернуть Кирилла и оставить компанию в покое», — заявил тогда владелец компании Дмитрий Олейник.

налоговая, Софт Оил
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