Волкер рассказал, когда в Украине наступит мир

Когда российские войска покинут территорию Украины, в стране наступит мир. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, поделившись твитом пользователя Alex Kokcharov к пятой годовщине освобождения Краматорска и Славянска.

«Четкое напоминание того, что ключ к миру в Украине заключается в выводе российских сил. Когда они уйдут, наступит мир и улучшится жизнь местных жителей», — написал он.

A clear reminder that the key to peace in Ukraine is the withdrawal of Russian forces. Once they leave, peace breaks out, and life is better for local residents. https://t.co/TazirtIlYH