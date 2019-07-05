Волкер рассказал, когда в Украине наступит мир

Когда российские войска покинут территорию Украины, в стране наступит мир. Об этом написал в Twitter спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, поделившись твитом пользователя Alex Kokcharov к пятой годовщине освобождения Краматорска и Славянска.
«Четкое напоминание того, что ключ к миру в Украине заключается в выводе российских сил. Когда они уйдут, наступит мир и улучшится жизнь местных жителей», — написал он.
A clear reminder that the key to peace in Ukraine is the withdrawal of Russian forces. Once they leave, peace breaks out, and life is better for local residents. https://t.co/TazirtIlYH— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 5 июля 2019 г.
Напомним, что сегодня исполняется 5 лет со дня освобождения украинской армией Славянска и Краматорска.
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