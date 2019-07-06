Зеленский на Закарпатье пообещал серьезно бороться с контрабандой

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул серьезность намерений новой властной команды бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах Украины.
«Вы не волнуйтесь, мы вас будет поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и „крышуют“ эту контрабанду. Это главный привет вам из Киева, и почему мы приехали в таком составе», — сказал он на представлении нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко в субботу в помещении Закарпатской таможни в Ужгороде, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что именно поэтому с ним на Закарпатье, а до этого во Львовскую область приехали и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, заместители главы ОП Андрей Гончарук и Руслан Рябошапка, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, новый глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов.
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