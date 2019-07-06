У Зеленского рассказали, что Украина превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в Европу

Заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук считает, что из-за контрабанды страна превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет через свою территорию в страны Европы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Украина превратилась в мировой хаб по поставкам нелегальных сигарет в Европу. Из Китая, ОАЭ — через Одессу, Беларусь, Молдову, с неподконтрольных территорий Донбасса через Украину, как такую „дикую землю“, в Европу идут нелегальные сигареты. Будут ли нас после этого уважать наши европейские коллеги? Вопрос риторический. Вы прекрасно знаете, через какие области идут эти контрабандные потоки. Закарпатская область — не последняя в этом списке», — сказал он на совещании по вопросам обустройства пограничной, таможенной и дорожной инфраструктуры под председательствованием президента Украины Владимира Зеленского в субботу в Ужгороде.

Гончарук отметил, что всем хорошо известна «бизнес-модель», когда человек выезжает за границу, «облепленный» сигаретами, а назад возвращается с продукцией, иногда даже брендовой, которая оформляется как ширпотреб.

«По нашему мнению, основная масса проблемы контрабанды заключается просто в мошенничестве, когда человек записывает что-то одно, а ввозит другое. По нашим оценкам, около 40% всех проблем, которые у нас есть от контрабанды, это как раз эти подделки, обманы», — указал он.

Гончарук пояснил, что еще 25% контрабанды — это так называемая «зелёнка». «Через реки, туннели, через границу. Эти вещи остановить намного сложнее, но мы представим свое видение», — добавил он.

Замглавы ОП продолжил, что еще приблизительно 20% контрабанды — это «пиджаки» и «пустой транспорт, когда ты едешь якобы порожняком, а на самом деле у тебя там всё есть». «Пиджаки» — это когда организовывают людей, чтобы они массово ездили за границу и завозили то количество товаров, которые каждый имеет право завозить«, — рассказал он, разъяснив этот термин для граждан по просьбе президента Зеленского.

Гончарук отметил, что каждая область «специализируется на своем» в вопросах контрабанды — «кто-то на запчастях, кто-то — на сигаретах, где-то валят лес».