Гончарук объяснил, почему не удается побороть контрабанду

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что силами одного лишь Министерства финансов побороть контрабанду, которую крышует прокуратура и СБУ, невозможно.
Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в понедельник в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее», — прокомментировал вопрос создания новой таможни глава правительства.
Гончарук убежден, что нынешние руководители прокуратуры и СБУ отличаются моральными качествами от своих предшественников на должностях.
Он заявил, что если будет обеспечена сотрудничество между правительством, СБУ и прокуратурой, то явление контрабанды может уйти в прошлое очень-очень быстро.
«Нам нужно примерно пару недель, чтобы перезагрузить средний кадровый состав новой таможни. Мы надеемся, что примерно 1 ноября мы запустим новую таможню и вы сможете увидеть и почувствовать существенные изменения », - пообещал премьер.
Также премьер напомнил, что до сих пор во многих сферах на местах работают коррупционеры.
«Если кто-то думает, что он добежит в Киев „порешает“, и все будет как по-старому — вы очень ошибаетесь. Нам нужно еще пару месяцев для того, чтобы завершить перезагрузки власти», — подчеркнул Гончарук.
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