Сегодня в Киеве пройдет саммит Украина - Евросоюз

Сегодня, 8 июля, в Киеве состоится саммит Украина — Европейский Союз. Это будет уже 21-я встреча высокого уровня между сторонами.
Лидеры Украины и Европы подтвердят укрепление политического и экономического сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. Также будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.
Украинскую сторону на саммите будет представлять президент Владимир Зеленский. От ЕС в Киеве будут присутствовать президенты Европейского совета Дональд Туск и Еврокомиссии — Жан-Клод Юнкер, сообщает Укринформ.
Как отмечает сторона Евросоюза на встрече высокого уровня будет подтверждена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также имплементация Минских договоренностей.
«На предыдущем заседании Европейского совета лидеры ЕС вновь решили продолжить экономические санкции ЕС в ответ на отсутствие прогресса со стороны России», — заявили в Евросоюзе.
В повестке дня саммита будет и ситуация в Азовском море. Лидеры также осудят предоставление российского гражданства украинцам на неподконтрольных территориях.
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