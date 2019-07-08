Зеленский хочет договориться с Россией по транзиту газа в сентябре

Киев настаивает на том, что трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС должны состояться в сентябре. Об этом заявил в понедельник на брифинге президент Украины Владимир Зеленский по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина — ЕС.
«Я имел разговор с [заместителем главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем] Шефчовичем относительно нового контракта. Насколько я знаю, что хотят продолжать этот разговор в декабре. Я озвучил позицию нашей команды, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол переговоров», — сказал он. Зеленский подчеркнул важность данного проблемы, что связано с энергетической безопасностью, и выразил уверенность, что ее удастся преодолеть.
Напомним, что действие контрактов между компаниями «Нафтогаз» и «Газпром» о транзите газа в Европу и его поставках в Украину завершается 1 января 2020 года.
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