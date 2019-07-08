Россия может запретить поставки вина и воды из Грузии

Российская Госдума попросит правительство РФ рассмотреть вопрос о введении санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на грузинском ТВ.

Такое заявление сделал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, сообщает «РИА Новости».

По его словам, Дума попросит запретить поставки вина и воды из этой страны, а также запретить денежные переводы.

Напомним, что в воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с нецензурной ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Это вызвало возмущение в РФ и среди многих грузинских политиков.

По российским данным, Россия занимает первое место по объему денежных переводов в Грузию. За 2018 год он составил 641 миллион долларов.