Арка над четверым блоком ЧАЭС введена в эксплуатацию

Новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передан Государственному специализированному предприятию (ГСП) «Чернобыльская АЭС» и введен в эксплуатацию, сообщил старший советник по внешним связям банка Антон Усов.
«Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда „Укрытие“ новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало EUR1,5 млрд на реализацию проекта. Вклад Европейского банка реконструкции и развития составил более EUR700 млн. НБК прослужит, минимум, 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором», — написал он на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом «Укрытие» началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого «Саркофага» и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.
В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации. После проведения пробной эксплуатации конфайнмент будет находиться в исследовательско-промышленной, которая продлится не больше года. По ее итогам ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций «Укрытия».
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