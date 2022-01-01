В Украине вступил в силу закон о повышении пенсий пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС

В субботу, 1 января, вступает в силу закон «О внесении изменений в закон Украины „О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы“ относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц».

Документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры такой пенсии для I группы инвалидности не могут быть ниже 6000 грн, для II группы инвалидности — 4800 грн, для III группы инвалидности и детей с инвалидностью — 3700 грн.

Также закон вводит государственную адресную помощь для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, которые вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсий в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Как сообщалось, закон был принято Верховной Радой 29 июня 2021 года и подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 30 июня.