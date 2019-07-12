Правительство представило портал госпредприятий ProZvit

Отныне показатели работы государственных предприятий будут доступны на портале ProZvit.

Об этом во время презентации портала онлайн-аналитики государственных предприятий сказал первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает Укринформ.

«Сегодня представляем портал государственных ProZvit. Отныне все государственные предприятия отчитываются в электронной форме и финансовые показатели деятельности агрегируются на данном портале», — сказал Кубив.

Он отметил, что сейчас каждый желающий может зайти на данный портал и увидеть соответствующие показатели работы государственных предприятий.

В министерстве считают, что данный портал является мощным антикоррупционным предохранителем, который призван повысить эффективность работы госпредприятий.