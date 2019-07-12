У Зеленского обещают в первую очередь принять законы об импичменте и неприкосновенности

Партия президента «Слуга народа» в новом составе Верховной рады намерена добиваться принятия законопроектов об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков.

«После парламентских выборов партия „Слуга народа“ будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности», — сказал Разумков журналу «Новое время». Сейчас, добавил он, партия разрабатывает законопроект о парламентской оппозиции.

Партия «Слуга народа» за 10 дней до выборов в парламент удерживает лидирующую позицию в рейтинге политических сил и, согласно опросам, может получить около 50% электоральной поддержки.

В нынешнем же составе Рады президенту не удалось найти желаемую поддержку. Так, его инициативы о процедуре импичмента и о наказании за незаконное обогащение депутаты отказались даже выносить на рассмотрение.