У Зеленского обещают в первую очередь принять законы об импичменте и неприкосновенности

Партия президента «Слуга народа» в новом составе Верховной рады намерена добиваться принятия законопроектов об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков.
«После парламентских выборов партия „Слуга народа“ будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности», — сказал Разумков журналу «Новое время». Сейчас, добавил он, партия разрабатывает законопроект о парламентской оппозиции.
Партия «Слуга народа» за 10 дней до выборов в парламент удерживает лидирующую позицию в рейтинге политических сил и, согласно опросам, может получить около 50% электоральной поддержки.
В нынешнем же составе Рады президенту не удалось найти желаемую поддержку. Так, его инициативы о процедуре импичмента и о наказании за незаконное обогащение депутаты отказались даже выносить на рассмотрение.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016