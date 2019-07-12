Лаура Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС

Румынка Лаура Ковеши, вероятно, станет первым руководителем новой прокуратуры ЕС после того, как она осталась единственным кандидатом на должность. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на EUobserver.
Единственный соперник Ковеши, француз Жан-Франсуа Бонер, вышел из конкурса после того, как был назначен на другую должность во Франции.
Кандидатуру Ковеши, против которой выступает румынское правительство, поддержал Европарламент, в то время как Совет ЕС поддерживала французского кандидата.
Пока неизвестно, как разрешится ситуация, ведь по правилам Совета кандидатов должно быть двое.
Назначение Ковеши пытается заблокировать румынское правительство, которое в прошлом году уже добилось ее увольнения с должности главы антикоррупционного управления.
Ковеши положительно оценивают в Брюсселе из-за ее усилий по борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.
Правительство Румынии обвиняет ее в злоупотреблении служебным положением и даче ложных показаний, но Ковеши отрицает любые правонарушения и говорит, что расследование имеет целью лишь предотвратить ее назначение на должность главного европейского прокурора.
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