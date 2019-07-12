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Зеленский из Днепра звонил Кличко по поводу трамваев

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Зеленский из Днепра звонил Кличко по поводу трамваев

Президент Владимир Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил из-за этого мэру Киева Виталию Кличко. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам (Кличко — Ред)», — сказал президент.

«Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно», — сказал он.

Жалобу на властей Киева Зеленский получил от работников ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова». Сайт президента отмечает, что он «сразу позвонил мэру столицы».

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что инициирует досрочные выборы мэра столицы, если будет примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации. О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Виталий Кличко, Владимир Зеленский
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