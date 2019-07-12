Зеленский из Днепра звонил Кличко по поводу трамваев

Президент Владимир Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил из-за этого мэру Киева Виталию Кличко. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам (Кличко — Ред)», — сказал президент.

«Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно», — сказал он.

Жалобу на властей Киева Зеленский получил от работников ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова». Сайт президента отмечает, что он «сразу позвонил мэру столицы».

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что инициирует досрочные выборы мэра столицы, если будет примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации. О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.