Десятки тысяч человек вышли на акции протеста в Гонконге

Около 115 тыс. жителей Гонконга, по оценкам организаторов, приняли участие в антиправительственной акции, которая прошла в воскресенье в спальном районе Шатин на Новых территориях в материковой части города. Полиция сообщает о 28 тыс. участников на пике шествия, сообщает газета South China Morning Post.
Были отмечены отдельные стычки демонстрантов с полицией. Стражи порядки несколько раз применяли против радикально настроенных активистов баллончики с перцовым газом. Те кидали в их сторону дорожные конусы и бутылки, однако в целом шествие носило спокойный характер. О серьезных инцидентах не сообщалось.
Более месяца назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.
Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, признав законопроект «нежизнеспособным». Однако это не остановило волну протестов.
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