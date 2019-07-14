Под Николаевом машина въехала в группу детей-велосипедистов

Под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадали шестеро детей. Как пишет николаевской издание «Новости N», авария произошла днём в воскресенье на трассе Николаев-Снигиревка.
Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды. Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева.
«В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом „Лады“ начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов», — пишет издание.
После столкновения автомобиль слетел в кювет.
В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавших доставили в областную детскую больницу города Николаева.
Позже полиция области сообщила, что сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
В полиции подтвердили, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили шестеро детей в возрасте от 14-ти до 17-ти лет, которые доставлены в медицинское учреждение. 25-летний водитель ВАЗа, житель г. Николаев, по предварительным данным, не пострадал.
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