Бывший IT-директор «Приватбанка» стал советником главы СБУ

Бывший директор по информационным технологиям «Приватбанка», соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Соответствующую информацию агентству «Интерфакс-Украина» подтвердили в СБУ.

Сам Дмитрий Дубилет сообщил у себя в Facebook, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

«Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанком и бизнесом в целом», — заявил он.