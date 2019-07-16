Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации

Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» (закон о декоммунизации), сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник.

Такое решение суд принял во вторник после проведения заседания в закрытом режиме.

По словам источника УП, суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.

Также это якобы является реальной угрозой для современной украинской государственности.